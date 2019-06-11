Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение пригодных к употреблению продуктов

Москва, 11 июня. Специалисты Роспотребнадзора предлагают закрепить законодательно положение о запрете уничтожения пригодных к употреблению продуктов.

Как сообщает ТАСС, в том числе об этом говорится в перечне предложений надзорного ведомства, которые были подготовлены по запросу Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

«Считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — говорится в документе.

Отмечается, что эксперты федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека также предлагают определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов.

Как напоминает «Газета.ru», сотрудники российского надзорного ведомства в первом квартале текущего года исследовали около 69 тысяч проб молока и молочной продукции. По результатам проверки служба оштрафовала производителей на сумму, превышающую 30 млн рублей.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора в первом квартале года в рамках пилотного проекта провели в десяти российских регионах 129 контрольных закупок. По итогам проведенных мероприятий предпринимателей оштрафовали в общей сложности более чем на 500 тысяч рублей.

Добавим, что сотрудники надзорного ведомства в апреле заявили об опасности развесных продуктов. Оказалось, что купленные на развес продукты зачастую содержат инфекции, предупредили в ведомстве.