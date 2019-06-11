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Названы самые популярные специальности среди выпускников школ в 2019 году

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Родители российских выпускников рассказали, какие профессии выбрали их дети

Москва, 11 июня. Эксперты выяснили на кого хотят учиться выпускники школ в 2019 году. В опросе принимали участие 1000 родителей учеников выпускных классов из всех округов РФ.

Выяснилось, что 40% будущих студентов выбрали технические специальности, 37% будут поступать по гуманитарному направлению, 23% респондентов еще не выбрали нужное направление.

Наиболее популярной специальностью стало программирование. Его выбрали 16% опрощенных. На врача хотят учиться 13% человек, 6% родителей заявили, что их ребенок выбрал специальность юриста, 5% — экономиста. Также среди популярных специальностей художник-дизайнер, военный инженер, летчик, спасатель и строитель.

53% выпускников намерены получать высшее образование, 36% — среднее профессиональное. Среди опрошенных есть те, которые не будут в этом году никуда поступать, таких 4%. С ответом затруднились 7% респондентов.

63% респондентов, выбирающие гуманитарные специальности, планируют поступать в вузы, среди технических специалистов таких 51%.

74% родителей положительно оценивают желание своих детей работать во время учебы, 11%  — выступают против. 30% опрошенных нейтрально относятся к выбору своего ребенка, а каждый четвертый опрошенный родитель выступает против того ,чтобы их ребенок работал в сфере, не относящейся к будущей профессии. Опрос провел сервис Rabota.ru, сообщает РИА Новости.

Ранее министр образования Подмосковья назвала обществознание самым популярным предметом на ЕГЭ. По ее словам, его сдают максимум выпускников, сообщает телеканал «360».

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Автор: Борис Николаев
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