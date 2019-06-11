Сводный брат лидера КНДР мог быть информатором ЦРУ

Вашингтон, 11 июня. Старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чен Нам мог быть информатором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета The Wall Street Journal.

Источник издания заявил, что убитый в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нам и ЦРУ поддерживали связь. Брат северокорейского лидера неоднократно встречался с представителями разведывательного управления и был его информатором.

По данным WSJ, покушение на Ким Чен Нама было совершено, когда он направлялся в Малайзию. Одной из целей поездки могла быть встреча с представителем ЦРУ. Подробности связей старшего брата Ким Чен Ына с сотрудниками американских спецслужб будут описаны в книге журналиста WSJ, которую опубликуют во вторник, отметили в газете.

Ким Чен Нам умер по пути в больницу в Куала-Лумпуре 13 февраля 2017 года. Перед смертью брат северокорейского лидера жаловался на сильное головокружение и заявлял, что кто-то брызнул неизвестной жидкостью ему в лицо.

По данным малазийских властей, Ким Чен Нам погиб в результате воздействия нервно-паралитического вещества VX. В покушении подозревали гражданку Индонезии Сити Айсиа и гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Суд оправдал первую обвиняемую, вторую приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы за причинение ущерба здоровью, повлекшее смерть.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ким Чен Ын приказал бросить одного из северокорейских генералов в аквариум с пираньями, сообщила Газета.ru. Инцидент якобы произошел в резиденции лидера КНДР. Причиной казни стали подозрения в подготовке государственного переворота.