Лобода удалила Лазарева из друзей в Instagram после скандала на премии «Муз-ТВ»

Москва, 11 июня. После случившего между артистами скандала за кулисами премии «Муз-ТВ» Светлана Лобода отписалась в Instagram от Сергея Лазарева.

Напомним, что все дело в том, что закрывать многочасовое шоу, которое прошло в минувшие выходные во дворце спорта «Мегаспорт» должен был как раз Лазарев с номером, с которым он выступал на Евровидении.

Но из-за технических сложностей шоу Лазарева, постановку с зеркалами организаторы музыкальной премии «Муз-ТВ» повторить не смогли, вместо Сергея церемонию закрывала Лобода.

«Которой, к слову, организаторы позволили спеть почти 20-минутное попурри из шести песен, чего не было на этой премии даже у Филиппа Киркорова на его 50-летие», — пишет «Московский комсомолец».

В Интернет просочилась информация, что 36-летний певец после завершения шоу за его кулисами наговорил мало приятного артистке, которая в этом году удостоилась звания «Лучшая исполнительница» по версии телеканала.

«Светлана в ответ, как углядели ушлые поклонники, отписалась от Лазарева в Инстаграме. А по нынешним временам, как мы все понимаем, это практически тоже самое, что и брошенная перчатка, вызов», — пишет Kp.ru.

Как напоминает «Газета.ru», «Лучшим исполнителем» по версии «Муз-ТВ» стал Филипп Киркоров, у него же тарелка в категории «Лучшая песня» за композицию «Цвет настроения синий».

Что касается Сергея Лазарева, то артист с музыкальной церемонии смог унести два приза — за «Лучший альбом года», а также «За вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене» (специальный приз).