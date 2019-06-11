Ректор МГУ рассказал о подготовке трех сверхмалых космических аппаратов

Москва, 11 июня. Московский государственный университет имени Ломоносова подготовил три сверхмалых космических аппарата к запуску. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий журналистам.

По его словам, два аппарата носят название «Сократ» и «АмурСат». Первый является полностью разработкой МГУ. Второй был собран в Благовещенске по заказу Амурского университета. Садовничий подчеркнул, что в этом учебном заведении активно развивают космическое направление. Третий аппарат сделали в МГУ по заказу ВДНХ. Ректор подчеркнул, что в честь 80-летия выставки на ней будет работать научный стенд, посвященный космической тематике, на которой будет работать этот аппарат.

Садовничий рассказал, что на каждом аппарате стоят по два научных прибора, которые были сделаны в МГУ, а «АмурсСат» имеет один прибор от МГУ, а другой — от Амурского госуниверситета.

«Научные задачи спутников взаимно увязаны, они образуют полноценную, хоть и небольшую, группировку. На них мы, помимо прочего, отрабатываем элементы нашей новой космической системы «Универсат-СОКРАТ» по мониторингу различных космических угроз», — заявил Садовничий журналистам РИА Новости.

По его словам, планируется, что в этой системе будут задействованы более крупные спутники. Однако для реализации проекта необходимо найти более 600 млн рублей. Он подчеркнул, что источники финансирования прорабатываются.

Ранее ректор МГУ назвал самые востребованные направления в науке в ближайшие десять лет. Среди них, искусственный интеллект, экология, мировой океан, изучение мозга, космос и развитие экономики.

Отметим, что агентство Raex назвало 100 лучших вузов России. МГУ занял в рейтинге первое место, сообщает телеканал «360».