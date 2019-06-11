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Единство и сплоченность стали главными символами России

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Единство и сплоченность стали главными символами России

Москва, 11 июня. Россияне назвали единство, сплоченность и многонациональность народа главными символами России. Такие данные по результатам опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Единство российского народа, герб, гимн и флаг назвали главными символами страны по 16% респондентов. Еще 9% опрошенных ассоциируют Россию с богатой природой, 6% — с любовь к Родине, 5% — с силой, мощью и величием.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел 9 июня. В нем участвовали 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью по двухосновной стратифицированной случайной выборке мобильных и стационарных телефонных номеров. Максимальный размер ошибки для данной выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что почти половина опрошенных россиян (49%) удовлетворены своим уровнем жизни, сообщила Газета.ru. Материальное положение своей семьи считают средним 61% респондентов.

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Автор: Виталий Малясев
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