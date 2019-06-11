Сбербанк рассказал, когда сможет снизить ставки по ипотеке

Москва, 11 июня. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, в каких условиях финансовое учреждение может еще раз снизить ставки по ипотеке.

Размышлениями на тему топ-менеджер крупнейшего отечественного банка поделился в интервью РИА Новости, уточнив, что для снижения ставок займов на покупку недвижимости нужны два фактора.

«Зависит от динамики рынка, процентных ставок…. Мы должны понимать, что снижение ставок возможно при соблюдении двух условий: снижения ключевой ставки и снижения инфляции, при соблюдении которых ставки могут пойти вниз», — пояснил банкир.

При этом Александр Ведяхин отметил, что Сбербанк ожидает как снижение инфляции, так и снижение ключевой ставки Центрального банка России уже во втором полугодии текущего года.

«Однако стоит понимать, что ставки будут снижаться как по кредитам, так и по депозитам. Такой ситуации, что по кредитам ставки ушли вниз, а по депозитам ставки пошли вверх, не будет», — констатировал первый заместитель председателя правления кредитного учреждения.

Как напоминает «Газета.ru», Сбербанк, к слову, крупнейший игрок на ипотечном рынке России, в конце мая уже снизил ставки по займам на покупку недвижимости на 0,3–0,6 процентного пункта.

Добавим, что в конце весны стало известно, что Сбербанк внедрит услугу по снятию наличных средств по SMS до конца августа. Ранее появилась информация о том, что банк в феврале начал тестировать онлайн-сервис по получению наличных средств в банкоматах или отделениях с помощью SMS с кодом.