Стало известно, с чем ассоциируют слово «Россия» жители страны

Москва, 11 июня. Социологи выяснили, с какими понятиями граждане ассоциируют слово «Россия».

Так, 29% опрошенных заявили, что ассоциируют слово «Россия» с понятием «Родина», 29% — с «великой державой». 9% респондентов представляет огромную территорию, 7% — ассоциируют «Россию» с сильной армией, 4% — с добрыми и хорошими людьми.

Опрос проводили эксперты «ВЦИОМ-Спутник» 9 июня. В нем приняли 1,6 тыс человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Ранее эксперты выяснили, на что россияне больше всего тратили денег в 2018 году.

Как сообщает телеканал «360», почти половина жителей России — 49% — оказались довольны своей жизнью. 22% опрошенных высказали диаметрально противоположное мнение.