Участники «На-На» рассказали, что Алибасов и раньше употреблял бытовую химию

Москва, 11 июня. Музыкальный продюсер Бари Алибасов раньше неоднократно путал бытовую химию с другими средствами и пищевыми продуктами. Об этом заявили участники группы «На-На».

По словам Владимира Политова, 72-летний Бари Алибасов плохо видит и без очков действительно мог перепутать жидкость для чистки труб с соком. Музыкант подчеркнул, что средство почти не пахнет, а колпачок на бутылке не фиксируется. Открыть его может даже ребенок.

Политов сообщил, что Алибасов ранее неоднократно путал бытовую химию с другими средствами.

«Он до сих пор с улыбкой вспоминает случай, когда как-то пошел в ванную чистить зубы. Так же, без очков, взял жидкость для ополаскивания рта, а оказалось, что это жидкость для мытья посуды. И он ходил с пеной изо рта», — заявил Политов в программе «Привет, Андрей» на телеканале «Россия».

Исполнитель подчеркнул, что у Алибасова «своеобразное и ироничное» отношение к смерти. Продюсер заявлял, что не верит в загробную жизнь.

Другой участники группы «На-На» Вячеслав Жеребкин описал случай, когда Алибасов случайно использовал средство для мытья посуды, чтобы пожарить яичницу. Ошибку он осознал только когда начал трапезу.

По мнению Жеребкина, к трагедии могло привести нежелание продюсера поручать домработнице домашние дела. Дома Алибасов все делает сам, отметил исполнитель.

Продюсера госпитализировали 4 июня после того, как он выпил средство для чистки труб «Крот», перепутав опасную жидкость с соком. Алибасов обжег пищевод и желудок. Сын продюсера Бари Алибасов-младший заявил, что все еще сохраняется вероятность летального исхода, сообщила Газета.ru. Трагедия может произойти, если вскроется циркулярный ожог в пищеводе Алибасова.