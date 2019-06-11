Власти назвали имя пилота вертолета, потерпевшего крушение в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 11 июня. Городские власти назвали имя пилота вертолета, который накануне разбился на Манхэттене.

Как передает ТАСС, со ссылкой на данные телеканала CNN, за штурвалом воздушного судна, потерпевшего крушение в американском мегаполисе, был некто Тимоти Маккормак.

Пилот получил лицензию на управление вертолетом в 2004 году, а сам летальный аппарат принадлежал бизнесмену Даниэле Бодини – основателю занимающейся недвижимостью компании American Continental Properties.

Как напоминает «Газета.ru», в понедельник вертолет врезался в крышу высотного здания в центре Нью-Йорка и загорелся. Власти не считают случившееся терактом.