Козак рассказал, кто предложил идею федерализации Молдавии

Москва, 11 июня. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Демократическая партия Молдовы предложила урегулировать конфликт в Приднестровье на основе федерализации страны.

В беседе с журналистами «Коммерсанта» вице-премьер подчеркнул, что руководитель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк предлагал изменить внешнеполитический курс Кишенева с переориентацией на Москву, а также выступал за федерализацию страны.

«Тема урегулирования приднестровского конфликта, тем более федерализации Молдавии, [Россией] ни с кем из политических партий не обсуждалась. Очевидно, что в нынешних условиях это вредно и бессмысленно», — подчеркнул Козак.

Вице-премьер подчеркивал, что Партия социалистов Республики Молдова отвергла предложения Плахотнюка. Козак также призвал президента страны Игоря Додона не рассматривать предложения молдавского олигарха.

По его словам, кризис в стране можно решить, проведением повторных выборов. Он подчеркнул, что они должны пройти на законодательной основе, так, чтобы вызывать доверие всех политических сил исполнительной власти.

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родинов не исключил развития сценария гражданской войны в стране. Он подчеркнул, что события, происходящие в Молдавии, являются натуральной попыткой государственного переворота со стороны демократической партии.

В МИД РФ выразили надежду, что ситуация в стране в скором времени нормализуется. Дипломаты подчеркнули, что основным путем разрешения кризиса должен стать диалог всех политических сил.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что граждане Молдавии смогут преодолеть возникший политический кризис, придерживаясь курса на развитие республики, сообщает телеканал «360».

Напомним, что КС Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от власти. Временно исполняющим обязанности президента страны был назначен премьер-министр Павел Филип. Он распустил парламент и назначил досрочные выборы в стране, сообщает «Газета.ru».

Ранее постоянный автор Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич оценил события в Молдавии в своей колонке.