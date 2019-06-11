Москалькова назвала количество оправдательных приговоров в 2018 году

Москва, 11 июня. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова представила ежегодный доклад, из которого стало известно, сколько уголовных дел в России в 2018 году закончились оправдательными приговорами.

Так, в 2018 году их количество составило 2082, что составляет 0,24% от всех дел, по которым завершено производство. В 2017 году таких дел было 2751 — 0,3%. Также суды прекратили дела в отношении 193 тысяч лиц. Кроме того, в отношении 1,7 тысяч лиц они были прекращены по реабилитирующим основаниям. В докладе также подчеркивается, что количество оправдательных приговоров выше, если уголовное дело рассматривают суды присяжных.

Как сообщает «Российская газета», чаще всего к уполномоченному по правам человека обращаются с жалобами на сроки осуществления дознания и предварительного следствия.

Ранее Татьяна Москалькова обратилась к генеральному прокурору США Уильяму Барру. Она попросила экстрадировать на родину летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме, сообщает телеканал «360».

Отметим, что российский омбудсмен назвала Украину лидером по числу нарушений в отношении журналистов. Она также подчеркнула, что число правонарушений в отношении работающих за границей российских журналистов в 2018 году резко увеличилось, сообщает «Газета.ru».