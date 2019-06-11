Российское лекарство от эпилепсии поможет справиться с алкоголизмом

Томск, 11 июня. Ученые Научно-образовательного центра Н.М. Кижнера Томского политехнического университета создали противосудорожный препарат, который снижает склонность к потреблению спиртного, облегчает абстинентный синдром и помогает справиться с алкоголизмом.

Научно-образовательный центр разработал лекарство для больных эпилепсией людей в качестве замены вызывавшего вопросы Минздрава в связи с незаконным сбытом наркозависимым людям зарубежного аналога. Фармакологические исследования препарата центр проводил вместе со специалистами НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра РАН.

Изучение антиконвульсанта показало необычный побочный эффект — «выраженную противоалкогольную активность», отметила доцент Научно-образовательного центра Н.М. Кижнера ТПУ Виктория Штрыкова.

«Не так давно у нас появились сведения, что больной, страдающий эпилепсией, начал принимать созданный нами препарат и неожиданно для себя перестал испытывать пагубное влечение к алкоголю», — цитирует Штрыкову газета «Известия».

По ее словам, пациент не знал о противоалкогольном эффекте препарата, что дает независимое подтверждение действия антиконвульсанта.

Специалисты уже приступили к созданию предназначенного для эффективного снижения алкогольной зависимости лекарства.

Ранее Газета.ru сообщила, что в России могут запретить использование пищевого спирта при производстве корвалола. С предложением выступил Минпромторг.