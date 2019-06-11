Российские ученые придумали новый способ доставки растительных препаратов в организм

Москва, 11 июня. Ученые из ФГБНУ ВИЛАР и Курчатовского института придумали новую форму доставки в организм веществ растительного происхождения, которая уровняет эффективность препаратов из лекарственных растений с синтетическими лекарствами.

Согласно разработке сотрудников Курчатовского комплекса НБИКС природоподобных технологий и ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений» (ВИЛАР) доставка растительных лекарственных средств происходит на поверхности частицы.

По словам руководителя лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяны Букреевой, ученые применили метод адсорбции.

«Действующее вещество оседает на поверхности маленьких частичек. Сама частица имеет пористую структуру, вещество проникает в нее, а потом, попадая в биологические жидкости, длительно высвобождается», — цитирует Букрееву газета «Известия».

Частичка-носитель нейтральна для макроорганизма и активных компонентов, поэтому будет легко выводиться из организма. Новый способ доставки повышает эффективность лекарственных препаратов и позволяет заметно сократить число их приемов.

Экстракт растения в полимерной форме лучше всасывается и постепенно накапливается в организме. Поэтому необходимая доза активного компонента будет постоянно циркулировать в крови.

Ученые подчеркивают, что для производства таких лекарств не требуется сложных технологических процедур и особых веществ. Поэтому они будут недорогими. По их мнению, произведенные по инновационной технологии препараты смогут вытеснить с отечественного рынка дорогостоящие зарубежные лекарства.

Ранее Газета.ru сообщила, что российские ученые применили методы компьютерного моделирования химической модификации соединений и молекул для исследования биологически активных соединений.