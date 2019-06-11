Украинский юрист призвал Киев возобновить авиационное сообщение с Россией

Киев, 11 июня. Экс-глава администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов призвал Киев снять блокаду Донбасса, а также отменить запрет авиасообщения с Россией.

Юрист назвал отмену авиасообщения с Россией глупостью. По его словам, в стране должна быть «либеральность».

«Люди должны сами выбирать, что им делать и что нет», — заявил Портнов в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, авиационное сообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года по инициативе киевских властей. Под запрет попали чартерные перелеты, кроме тех рейсов, которые необходимы для работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного креста.

В апреле 2019 года представители Росавиации предложили Киеву возобновить полеты между странами. В агентстве выразили уверенность, что это отвечает интересам народов России и Украины.

Между странами действует автобусное и железнодорожное сообщение, однако власти Украины неоднократно заявляли о желании прекратить его. В частности, в августе 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что власти подготовили документы, прекращающие транспортное сообщение между странами. В мае 2019 года министр отметил, что политического решения этого вопроса на Украине «скорее всего не будет». Это связано с тем, что среди украинцев пользуются спросом поезда в российские города, несмотря на общее снижение спроса.

Отношения между странами ухудшились на фоне ситуации в Донбассе в 2014 году. Киев неоднократно обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва неоднократно подчеркивала, что не вмешивалась и не вмешивается в дела других стран, сообщает «Газета.ru».