Турецкие пилоты, обучающиеся в США работе на F-35, прекратили полеты

Вашингтон, 11 июня. Турецкие пилоты, обучающиеся в США работе на истребителях-бомбардировщиках F-35, больше не совершают полетов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

По данным источника, Вашингтон решил прекратить принимать турецких пилотов, планирующих тренироваться в Штатах на самолетах F-35. Связи с этим между Анкарой и Вашингтоном уже обострились отношения по целому ряду вопросов. Агентство подчеркивает, что исключение Турции из программы F-35 «станет одним из самых значительных разрывов в последнее время».

Как напоминает агентство, США еще не приняли предложение Турции создать совместную рабочую группу, чтобы попытаться разрядить напряженность из-за покупки Анкарой российских систем противоракетной обороны С-400, сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны Турции в понедельник.

Два союзника по НАТО в течение нескольких месяцев публично боролись за заказ Турции на С-400, которые несовместимы с системами НАТО. Вашингтон заявляет, что С-400 якобы представляют угрозу для истребителей Lockheed Martin Corp F-35, и предупредил о возможных санкциях США, если Анкара не откажется от сделки с Россией.

Министр обороны США Патрик Шанахан на прошлой неделе направил письмо своему турецкому коллеге, в котором заявил, Турция будет выведена из программы F-35, если не закроет сделку по С-400.

Турция, один из ключевых партнеров в программе F-35 и потенциальный покупатель, заявила, что С-400 никак не скажется на работе техники из США, и предложила Вашингтону создать совместную рабочую группу для оценки опасений США.

Ожидается, что министр обороны Турции встретится с американским коллегой в Брюсселе в кулуарах саммита НАТО, запланированного на 26-27 июня.

Отметим, по данным журнала Foreign Policy, Шанахан сообщил своему турецкому коллеге Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 пилоты должны покинуть страну до 31 июля.

Напомним, С-400 предназначены для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что вопрос поставки комплексов давно решен, а Анкара не будет предпринимать никаких шагов назад из-за позиции США, которые выступают против закупки российских ЗРК, пишет Infox.ru. Турецкие власти считают, что российское оружие не уступает аналогам НАТО по качеству, при этом стоит дешевле.

Как отмечает «Царьград», Турция из-за недружественной политики США может только выиграть, если закупит у России не только С-400, но и истребители пятого поколения Су-57 вместо F-35.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил мнение, что США в данной ситуации всего лишь продолжают заниматься привычным делом — шантажом. Однако в случае с С-400, как и с «Северным потоком — 2», такая политика не сработает, несмотря на все усилия Вашингтона.