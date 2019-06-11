Корабль «Дмитрий Рогачев» примут в состав ВМФ на полгода раньше графика

Москва, 11 июня. Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» войдет во вторник в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ с опережением срока на полгода. Об этом заявил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев» спроектирован с применением модульной концепции вооружения Северным проектно-конструкторским бюро в соответствии с техническими требованиями ГК ВМФ. Судно построено на Зеленодольском заводе имени Горького.

«Сегодня в состав ВМФ России будет торжественно принят новейший патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев», построенный на Зеленодольском заводе имени Горького», — цитирует Дыгало РИА Новости.

Корабль был заложен в июле 2014 года и спущен на воду в апреле 2018 года. Для достройки и прохождения испытаний осенью того же года судно отбуксировали на сдаточную базу на Черном море.

К 2020 году в ряды Черноморского флота России должны принять пять патрульных кораблей проекта 22160, сообщила Газета.ru. Головной корабль «Василий Быков» уже находится в строю, уточнили в издании.