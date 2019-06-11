Путин провел телефонный разговор с наследным принцем эмирата Абу-Даби

Москва, 11 июня. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.Об этом сообщает пресс-служба российского президента.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы сотрудничества, а также реализация декларации о стратегическом партнерстве, которая была подписана по итогам переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в Москве в июне прошлого года. Обе стороны положительно оценили результаты совместной работы по развитию связей в различных областях.

Также президент и наследный принц обменялись мнениями о ситуации в Персидском заливе, подчеркнув важность сохранения стабильности и безопасности в данном регионе.