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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем эмирата Абу-Даби

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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем эмирата Абу-Даби

Москва, 11 июня. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.Об этом сообщает пресс-служба российского президента.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы сотрудничества, а также реализация декларации о стратегическом партнерстве, которая была подписана по итогам переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в Москве в июне прошлого года.  Обе стороны положительно оценили результаты совместной работы по развитию связей в различных областях.

Также президент и наследный принц обменялись мнениями о ситуации в Персидском заливе, подчеркнув важность сохранения стабильности и безопасности в данном регионе.

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Автор: Антон Зарубин
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