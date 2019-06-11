Посол РФ в Сирии назвал обвинения Запада по Идлибу частью информационной войны

Дамаск, 11 июня. Посол России в Сирии Александр Ефимов прокомментировал заявления стран Запада, обвиняющих Москву и Дамаск в якобы имевшем место нанесении ударов по мирным жителям провинции Идлиб. По его словам, эти обвинения являются частью информационной войны.

Ранее с обвинениями выступил президент США Дональд Трамп. В своей речи он заявил о том, что якобы «есть разговоры» о том, что Россия, Сирия и Иран «наносят удары» по провинции Идлиб. Трамп напомнил о своей угрозе нанести авиаудары по Сирии и потребовал остановиться.

Ефимов напомнил о том, что все авиаудары в Идлибе наносятся исключительно по террористической инфраструктуре; об этом неоднократно заявляли представители РФ и Сирии.

«Поскольку западные страны не могут повлиять на наши успехи здесь, сирийской армии, российских ВКС, они выдумывают всякие предлоги для незаслуженных обвинений, для того, чтобы предотвратить наш успех», — заявил посол журналистам на приеме посольства РФ, приуроченном ко Дню России.

Он напомнил о том, что страны Запада не только ведут информационную войну против РФ и Сирии, но и применяют другие методы давления, например, санкции.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что российские ВКС оказывают воздушную поддержку правительственным силам, продолжающим вести оборонительные действия против «Хайят Тахрир аш-Шам» или бывшей «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ).

В данный момент эта группировка, являющаяся сирийским ответвлением террористической организации «Аль-Каида»1 (деятельность запрещена в РФ), объединила множество бандгрупп Идлибской зоны для масштабного наступления на позиции правительственных войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.