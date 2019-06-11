В «Ростелеком» прокомментировали возможные планы Huawei перейти на ОС «Аврора»

Москва, 11 июня. Компания «Ростелеком» не получала предложений об использовании ее мобильной операционной системы «Аврора» (ранее — Sailfish) на китайских смартфонах Huawei, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее The Bell, ссылаясь на источники, сообщило, что глава Huawei Го Пин обсуждал перед ПМЭФ с российской стороной возможность использования на устройствах ОС «Аврора» и локализацию производства в России.

Как сообщает РИА Новости, в «Ростелеком», комментируя появившуюся информацию, сообщили, что не получали подобных предложений, однако выразили готовность к сотрудничеству с китайской компанией.

В мае власти США ввели санкции против Huawei. По мнению Пентагона, производитель смартфонов «обладает тесными связями с правительством Китая», поэтому его деятельность «противоречит национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США». Санкции запрещают американским компаниям сотрудничать с Huawei. Китайская фирма уже подала иск в американский суд с требованием признать введенные против нее ограничения антиконституционными.

Китайская компания в срочном порядке приняла решение разорвать сотрудничество с США. Все намеченные встречи с представителями Штатов были отменены, а граждан США, работавших в филиале корпорации в городе Шэньчжэнь, высылают на родину, сообщал телеканал «МИР 24».

Отметим, в прошлую пятницу на ПМЭФ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с Huawei началом новой технологической войны. Как сообщал НСН, по словам Путина, подобное «выталкивание с рынка» беспрецедентно.