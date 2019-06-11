Российский культурный центр в Дамаске возобновит работу до конца 2019 года

Дамаск, 11 июня. Посол РФ в Сирии Александр Ефимов заявил, что российский культурный центр в Дамаске может возобновить работу в этом году.

По его словам, в культурном центре продолжат работу курсы русского языка и хореографии, будут проходить лекции, концерты, показы фильмов.

«Там огромный комплекс, который, к сожалению, не был задействован во время войны» , — отметил Ефимов на полях торжественного приема, который был приурочен посольством РФ ко Дню России, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в настоящий момент улаживаются организационные вопросы, идет подбор штатных сотрудников, директора центра, также нужно решить финансовые вопросы и провести мелкий косметический ремонт.

«Это будет настоящий русский дом, куда каждый сможет прийти и ознакомиться с достижениями нашей культуры», — подчеркнул дипломат.

Напомним, российский Центр науки и культуры в Дамаске был закрыт в 2013 году. Его деятельность была возобновлена в 2014 году, однако затем ее вновь приостановили.

Ранее глава министерства туризма Сирии Мухаммед Рами Радван Мартини рассказал журналистам о восстановлении культурных достопримечательностей в стране.