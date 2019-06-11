Москалькова предложила ввести механизм выявления пыток в тюрьмах

Москва, 11 июня. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в дополнение к существующим механизмам контроля в стране необходимо ввести механизм выявления и предупреждения пыток в тюрьмах. Об этом говорится в докладе о работе омбудсмена за минувший год.

В документе сообщается о возросшем на 83% количестве жалоб на применение физической силы и спецсредств сотрудниками уголовно-исполнительной системы. Это указывает на сохранение связанных с обеспечением законности в деятельности персонала учреждений ФСИН «острых проблем», сообщает со ссылкой на доклад «Российская газета».

Всего в 2018 году в адрес омбудсмена поступили 152 подобные жалобы, годом ранее было 83 обращения. По мнению Москальковой, стране нужен национальный превентивный механизм для выявления и предупреждения фактов пыток и других «бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».