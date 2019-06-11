Зеленский поручил премьеру расследовать обстоятельства пожара в одесской психбольнице

Киев, 11 июня. Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману создать госкомиссию для расследования пожара в одесской психиатрической больнице, в результате которого погибли шесть человек.

Число погибших в отделении №7 Одесской городской психиатрической больницы №1 на улице Академика Воробьева в Одессе возросло с четырех до шести человек.

«Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьер-министру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию для расследования», — написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, в понедельник в 21.44 по местному времени (19.44 по московскому) в психбольце произошло возгорание крыши одноэтажного корпуса на площади 500 квадратных метров. Спустя почти два часа пожар был ликвидирован.

По данным спасателей, на месте ЧП умерли четыре человека, не приходя в сознание. Шестеро в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом были госпитализированы. Двое из пострадавших позднее скончались в больнице.

Как уточняет издание Таймер, на месте пожара погибли трое пациентов и одна сотрудница больницы. В настоящее время один пострадавший находится в реанимации, за его жизнь продолжается борьба.

По предварительным данным, в загоревшемся отделении находились около 50 человек. Большую часть из них эвакуировали.