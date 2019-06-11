Атаки боевиков в районе Пальмиры не окажут влияние на нефтяной сектор Сирии

Дамаск, 11 июня. Атаки террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) не повлияют на работу нефтяного сектора в Сирии. Об этом заявил министр нефти Али Ганем.

Он прокомментировал нападение боевиков на позиции САА в пустыне к востоку от Пальмиры. Военные отбили эту атаку.

«Я думаю, что ситуация под постоянным контролем. Налажено плодотворное сотрудничество между военными, в том числе русскими, и нефтяным сектором, все возможные атаки будут отражены», — заявил Ганем во время встречи в российском посольстве, передает РИА Новости.

Пальмира была захвачена группировкой «Исламское государство» в мае 2015 года. Она была отбита сирийскими военными при поддержке ВКС РФ в марте 2016 года, однако в декабре 2016 года ее снова захватили террористы.

Окончательно город был освобожден в марте 2017 года. Террористы уничтожили храм Баала и Баал Шамина, Триумфальную арку и другие древние постройки. Кроме того, они заминировали историческую часть города и древние кварталы. Российским специалистам потребовалось полтора месяца, чтобы разминировать город.

Ранее секретарь музея Пальмиры рассказал журналистам Федерального агентства новостей о восстановлении памятников римского периода. Также корреспондент ФАН пообщался с режиссером Наджем Исмаилом Анзуром, который заканчивает съемки фильма о боях за Пальмиру.

1 Организация запрещена на территории РФ.