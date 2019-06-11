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Помпео поздравил россиян с Днем России от имени Трампа и американцев

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Помпео поздравил россиян с Днем России от имени Трампа и американцев

Вашингтон, 11 июня. Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с наступающим Днем России. Текст его поздравления был опубликован госдепартаментом США.

«От имени президента (Дональда) Трампа и американского народа я поздравляю российский народ по случаю Дня России. В день, когда вы отмечаете почти три десятилетия с начала конституционных реформ в России, США чтят постоянные чаяния российского народа на поддержание принципов всеобщих свобод, гражданских прав и верховенства права», — говорится в поздравлении Помпео.

Напомним, что 12 июня 1990 года первым съездом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Этот день отмечается в России с 1992 года как День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. С 2002 года праздник переименован в День России. Является выходным днем. 

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Автор: Антон Зарубин
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