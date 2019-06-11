Порошенко заявил, что в Донбассе «никакой блокады нет» 

Киев, 11 июня. Экономической блокады Донбасса нет, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Я скажу сенсационную фразу — никакой блокады (Донбасса) нет, есть мое ответственное решение», — заявил Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Свое «ответственное решение» он объяснил введением рублевой зоны в Луганской и Донецкой народных республиках, а также национализацией республиками предприятий.

На прошлой неделе официальный представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма предложил отменить экономическую блокаду Донбасса, которая действует с 2017 года. Он также заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления «режима тишины».

Порошенко резко отреагировал на предложение Кучмы. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием объяснить инициативу Кучмы по снятию блокады Донбасса, передавал «Царьград».

В 2014 году власти Украины начали гражданскую войну против жителей Донбасса, которые объявили о независимости региона после госпереворота в Киеве. Позднее украинские националисты, среди которых были и депутаты Рады, заблокировали транспортное сообщение с республиками Донбасса. Кроме того, они объявили «незаконной» торговлю с республиками. Изначально Порошенко раскритиковал действия националистов, однако уже через несколько дней по его инициативе Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении транспортной и экономической блокады Донбасса.

Отметим, что с апреля 2015 года власти ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.