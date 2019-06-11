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Небольшой самолет разбился в Калифорнии

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Небольшой самолет разбился в Калифорнии

Нью-Йорк, 11 июня. Небольшой самолет разбился в аэропорту города Рамона в штате Калифорния в понедельник днем. Об этом сообщили представители пожарной охраны округа Сан-Диего в Twitter.

По их словам, самолет упал на летное поле недалеко от диспетчерской вышки. Никто из пассажиров не пострадал, они самостоятельно выбрались из воздушной машины. Представители пожарной охраны не смогли назвать точное количество людей на борту.

Ранее пассажирка рейса Манчестер — Исламабад ошиблась, перепутав запасной выход с дверью туалета. На землю был сброшен надувной трап, из-за этого вылет самолета отложили на семь часов, сообщает телеканал «360».

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Автор: Борис Николаев
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