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Сирия планирует сотрудничать с Россией в энергетической сфере

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Сирия планирует сотрудничать с Россией в энергетической сфере

Дамаск, 11 июня. Власти Сирии изучают вопрос закупки электроэнергии у России. Об этом заявил министр энергетики Сирии Зухейр Харбутли.

«Обеими сторонами изучается возможность закупки электроэнергии в случае, если будут реализованы проекты по ТЭС», - заявил Харбутли в беседе с РИА Новости.

По его словам, были подписаны меморандумы по реконструкции трех блоков на ТЭС в Алеппо. Министр подчеркнул, что Дамаск направил российской компании «Технопром» запрос о подтверждении активизации принятых соглашений между властями САР и Россией.

Харбутли отметил, что единственным препятствием для сотрудничества может стать вопрос финансирования проекта. Он выразил надежду, что трудности будут преодолены в ближайшее время.

Ранее министр экономики САР Самер Аль-Халиль выразил надежду на сотрудничество между Россией и Сирией в вопросах строительства. Он напомнил, что военный конфликт близок к завершению, а после его окончательного прекращения страна превратится в большой «цех».

По его словам, Сирия хочет видеть российские компании на своей территории, «чтобы они стали участниками процесса нового строительства».

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Автор: Борис Николаев
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