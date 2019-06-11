Стало известно, когда могут арестовать имущество Порошенко

Киев, 11 июня. Имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано в июне, сообщил юрист Андрей Портнов, ранее занимавший пост заместителя главы администрации экс-президента Виктора Януковича.

Портнов в эфире украинского телеканала Newsone сообщил, что Госбюро расследований Украины приступило к расследованию дела, касающегося Порошенко.

«Мы в своих ходатайствах ставим, чтобы уже в июне все активы, деньги и недвижимость Порошенко была арестована. Это мы ставим об этом вопрос, это должно произойти в июне. Для этого нет никаких юридических препятствий, кроме генерального прокурора», — заявил юрист.

Порошенко пришел к власти на Украине в результате государственного переворота в 2014 году. В апреле 2019 года он проиграл выборы шоумену Владимиру Зеленскому. После проигрыша пятый президент Украины объявил, что не собирается уходить из политики. Его партия «Блок Петра Порошенко» сменила название на «Европейскую солидарность».

В минувшие выходные Порошенко заявил, что готов стать премьер-министром страны, если возглавляемая им партия одержит победу на досрочных парламентских выборах. В то же время, он не стал комментировать, будет ли он народным депутатом или после выборов сложит свои полномочия.

При этом Порошенко успел стать фигурантом шести уголовных дел. В частности, политика обвиняют в госизмене после керченской провокации, незаконном обогащении и захвате власти, сообщал «Царьград».