Расследование ФАН: Оппозиция готовила беспорядки на 1 мая в Петербурге за алкоголь и наркотики

Первомайская демонстрация — единственная и главная тема, на которой второй месяц паразитирует петербургская оппозиция, а также либерально настроенные депутаты ЗакСа. Несмотря на то, что правоохранительные органы в ходе первомайских беспорядков вели себя предельно корректно.

Официальные представители МВД заявили, что участники шествия были задержаны за «нарушения порядка проведения и участия в массовых мероприятиях», добавив, что всем им грозит административная ответственность. С точки зрения закона задержания были правомерны.

Впервые оппозиции выдали карт-бланш. Шествие оппозиционной колонны местные органы власти согласовали. Более того, был выделен специальный маршрут, во избежание конфликтов со сторонниками других партий и движений. Но от беспорядков официальное разрешение не оберегло: оппозиция изначально настроилась не на демонстрацию, а на провокацию.

Лидеры шествия с самого начала пытались настроить сотрудников правоохранительных органов против всей колонны: задержания рядовых протестующих позволяют «профессиональным оппозиционерам» зарабатывать политические очки.

Провокации начались почти сразу: оппозиционеры пытались вывести из себя полицейских, выкрикивали противоречивые лозунги. Например, «сначала Мадуро, — после Беглов», намекая, видимо, на необходимость государственного переворота, по лекалам Венесуэлы. Хотя, причем тут Беглов — не очень ясно: Александр Дмитриевич врио губернатора Санкт-Петербурга, и его «свержение» госпереворот вряд ли спровоцирует.

Участники шествия поняли это достаточно быстро, и потому переключились на матерные лозунги в адрес представителей власти. Все это время полиция вежливо просила демонстрантов вести себя спокойно и не нарушать общественный порядок. Демонстранты отреагировали иначе и стали толкать правоохранителей.

Посреди Невского проспекта колонна «объединенных демократов» резко остановилась. На просьбы полиции и сотрудников ОМОНа возобновить движение участники демонстрации не реагировали. Начались задержания.

Кстати, массовое использование детей и подростков в протестных акциях — визитная карточка современной российской оппозиции.

Много подростков собрало и первомайское шествие в Петербурге. На одном из роликов с демонстрации видно, как председатель «Открытой России» улыбается на камеру, пока за его спиной полиция уводит юношей и девушек в «автозак». Пивоваров доволен, завтра заголовки оппозиционной прессы запестрят заголовками вроде «полицейское государство опять «винтит» подростков».

Федеральному агентству новостей стало известно, что провокации готовились заранее. Некоторое время назад в распоряжении редакции оказался документ. Сначала в информацию, в нем изложенную, мы не поверили.

Получается, что все провокации лидеры оппозиции координировали заранее. Этим объясняется и характер лозунгов, и агрессивное поведение демонстрантов. Судя по всему, главной целью «объединенных демократов» стала потасовка с колонной «Единой России», однако полиции удалось уберечь Первомайское шествие от массовой драки. Протестующие даже несли специальный баннер — «Петербург против Едра». Видимо, после того, как у оппозиционеров не получилось устроить конфликт с представителями партии власти, они решили саботировать движение на Невском проспекте. Колонна остановилась, не давая пройти простым согражданам участникам народных гуляний.

Вот что говорил очевидец протестов первого мая в Санкт-Петербурге:

«Никогда такого не видел на Первое мая, но вот посчастливилось, так сказать, стать свидетелем. Люди явно готовились к провокациям, была какая-то установка, что будет какая-то конфронтация с полицией, может быть даже драки, задержания и говорилось, что обязательно, если будет какая-то стычка, просто падайте прямо на землю и обязательно следите, чтобы это видели журналисты, чтобы они это засняли. Я, как только такое услышал, сразу отошел в сторонку, простите, не входило в мои планы быть задержанным полицией. Дальше что я видел.

Какие-то группы людей передавали друг другу пакеты, там что-то побрякивало, может быть алкоголь, может быть не алкоголь, не знаю. И самое интересное — передавали друг другу какие-то таблетки, вряд ли это были витаминки, ну, это уж на совести самих ребят. И вот эти группы людей, которые отпочковались друг от друга, ими руководил или координировал, как правило, либо Резник, либо Пивоваров, либо какие-то еще ребята, ну, явно из политической тусовки Петербурга. Не знаю, очень сомнительное мероприятие, на мой взгляд», — вспоминает участник оппозиционной колонны.

Очевидец объясняет и неадекватное поведение одиозного депутата Максима Резника, которого соседи недавно засняли курящим на балконе, предположительно, марихуану. По словам участников шествия, в ходе демонстрации, Резник уселся посреди Невского проспекта, перекрыв движение многотысячной колонне. Юноша утверждает, что народный избранник находился под «кайфом» и неспроста. Участникам колонны «объединенных демократов» раздавали наркотики.

По словам общественного деятеля Николая Старикова, российская оппозиция привыкла использовать «грязные» политические технологии.