Четыре человека погибли при пожаре в одесской психбольнице

Одесса, 11 июня. Не менее четырех человек стали жертвами пожара, вспыхнувшего вечером в понедельник в здании психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе.

Как сообщает агентство «Таймер», в отделении №7 Одесской городской психиатрической больницы №1, где произошел пожар, находились около 50 человек. Большую часть из них эвакуировали. Несколько человек пострадали: некоторые получили ожоги, другие отравление. По официальным данным, пострадавшими числятся пять человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, одна из четырех погибших — медсестра, работавшая в отделении.

На данный момент остается неизвестной судьба пятерых пациентов, которые пока числятся пропавшими без вести. Их не нашли при проверке после эвакуации.