МИД Сирии заявил о готовности переговоров с SDF

Дамаск, 11 июня. Власти Сирии готовы вести переговоры с «Демократическими силами Сирии» (SDF). Об этом заявил замглавы МИД республики Фейсал Микдад.

По его словам, Дамаск провел несколько раундов переговоров с представителями SDF. Микдад обвинил их во лжи.

«Они [SDF] врут. Они приезжают на переговоры с нами, а затем возвращаются к себе и говорят, что «мы не смогли ничего реализовать», — заявил Микдад.

Он подчеркнул, что власти Сирии готовы к диалогу с народом страны и с оппозицией, чтобы восстановить безопасность и стабильность во всех уголках государства. Микдад назвал «Демократические силы Сирии» — «американскими войсками», которые поддерживают США и Израиль.

По его словам, отряды SDF убивают сирийских граждан в Хасеке, Камышли и Ракке. Он подчеркнул, что они запрещают доставку гуманитарной помощи, а также используют методы, которые не могут помочь в разрешении сирийского кризиса.

«Избавьтесь от SDF и прекратите их преступные действия в отношении сирийцев, в том числе курдов», — обратился Микдад к курдам.

Ранее представители МИД Сирии осудили действия SDF, которые подавляют акции протеста, а также убивают мирных жителей совместно с коалицией США.

Напомним, что Штаты и их союзники находятся на территории Сирии незаконно, без приглашения официальных властей республики.