Акция против снятия блокады с Донбасса в Киеве переросла в потасовку с полицией

Киев, 11 июня. Около здания администрации президента Украины в Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса, митинг перерос в потасовку с полицейскими.

Как сообщает «Украинская правда», участники митинга выступили против инициативы представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы снять блокаду Донбасса.

Протестанты собирались повесить на здание табличку «Администрация губернатора Малороссии». Однако этому препятствовала полиция — полицейский разорвал отобранную у митингующих табличку. После этого несколько человек набросились на полицейского, передает РИА Новости.

Перед зданием собравшиеся также сожгли белый флаг. Ближе к ночи митингующие начали расходиться.

Тем временем в дурдоме на администрации "президента" Украины pic.twitter.com/RUvdT7i9Ct — Brute Force (@BFultimate) June 10, 2019

На прошлой неделе официальный представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма предложил отменить экономическую блокаду Донбасса, которая действует с 2017 года. Экс-президент Украины Петр Порошенко резко отреагировал на предложение Кучмы. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием объяснить инициативу Кучмы по снятию блокады Донбасса.

В 2014 году власти Украины начали гражданскую войну против жителей Донбасса, которые объявили о независимости региона после госпереворота в Киеве. В 2015 году власти Украины ввели пропускной режим на линии разграничения с республиками Донбасса. В конце января 2017 года украинские националисты, среди которых были и депутаты Рады, заблокировали транспортное сообщение с республиками Донбасса. Кроме того, они объявили «незаконной» торговлю с ДНР и ЛНР.

Изначально Порошенко раскритиковал действия националистов, однако уже через несколько дней по его инициативе Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении транспортной и экономической блокады Донбасса.