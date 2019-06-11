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Трамп прокомментировал крушение вертолета на Манхэттене

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Трамп прокомментировал крушение вертолета на Манхэттене

Вашингтон, 11 июня. Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с крушением вертолета на нью-йоркском острове Манхэттен, в результате которого погиб один человек. Об этом глава США написал в своем Twitter.

Американский президент высоко оценил работу экстренных служб, добавив, что его администрация готова предоставить любую необходимую помощь.

«Меня проинформировали о крушении вертолета в Нью-Йорке», — написал Трамп в Twitter,  назвав феноменальной работу пожарных.

Напомним, что в этот понедельник вертолет совершил жесткую посадку на крышу нью-йоркского небоскреба. В результате инцидента машина загорелась; возгорание было ликвидировано прибывшими пожарными. Жертвой аварии стал один человек.

 

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Автор: Антон Зарубин
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