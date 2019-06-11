Трамп прокомментировал крушение вертолета на Манхэттене
Вашингтон, 11 июня. Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с крушением вертолета на нью-йоркском острове Манхэттен, в результате которого погиб один человек. Об этом глава США написал в своем Twitter.
Американский президент высоко оценил работу экстренных служб, добавив, что его администрация готова предоставить любую необходимую помощь.
«Меня проинформировали о крушении вертолета в Нью-Йорке», — написал Трамп в Twitter, назвав феноменальной работу пожарных.
Напомним, что в этот понедельник вертолет совершил жесткую посадку на крышу нью-йоркского небоскреба. В результате инцидента машина загорелась; возгорание было ликвидировано прибывшими пожарными. Жертвой аварии стал один человек.
I have been briefed on the helicopter crash in New York City. Phenomenal job by our GREAT First Responders who are currently on the scene. THANK YOU for all you do 24/7/365! The Trump Administration stands ready should you need anything at all.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2019