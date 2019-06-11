Арестованы шестеро подозреваемых в убийстве борца Чуева в Москве

Москва, 11 июня. Черемушкинский суд Москвы принял решение об аресте шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Представитель суда сообщила ТАСС, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Все шестеро арестованных останутся в СИЗО до 8 августа.

Помимо статьи «Убийство, совершенное группой лиц», им инкриминируется статья «Хулиганство».

Чуева убили в ночь на 8 июня на Южнобутовской улице в Москве. Очевидцы рассказали, что конфликт начался, когда по мосту через пруд проходила беременная девушка и к ней начали приставать трое молодых людей. Спортсмен сделал юношам замечание, после чего они напали на него, избили его и сбросили в пруд.

Как сообщали «Известия», достать спортсмена из воды помог прохожий, однако спасти жизнь Чуева не удалось — он скончался после прибытия врачей. Компания мужчин впоследствии избила девушку потерпевшего и других людей, отдыхающих в парке.

Как сообщал «Царьград», после задержания подозреваемые сознались, что были мертвецки пьяны, так как до этого выпили 40 бутылок пива на шестерых.

Ранее были обнародованы фотографии подозреваемых в убийстве Чуева. Предполагаемых убийц задержали в одном из торговых центров Москвы в субботу.