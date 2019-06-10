СМИ сообщили, что жесткая посадка вертолета в Нью-Йорке произошла в закрытом для полетов районе

Нью-Йорк, 10 июня. Район в центре Манхэттена, где вертолет в понедельник совершил жесткую посадку, закрыть для полетов авиации. Об этом сообщает телеканал News 1 cо ссылкой на представителей Федерального авиационного управления США.

Напомним, вертолет Augusta-109 совершил жесткую посадку на здание, которое находится на перекрестке Седьмой авеню и 51-й улицы в средней части Манхэттена. Произошел пожар, который был оперативно потушен.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на полицию города, в результате инцидента погиб один человек. Неизвестно был ли этот человек пилотом. Стражи порядка не располагают информацией, были ли на борту пассажиры. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что в результате инцидента никто не погиб.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на крушение вертолета. Он заявил, что выражает благодарность спасательным службам , а администрация президента готова предоставить любую необходимую помощь, сообщает «Газета.ru».