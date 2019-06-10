Huawei может заменить Android на российскую ОС «Аврора»

Москва, 10 июня. Производитель смартфонов Huawei, из-за санкций США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.

Как сообщает The Bell со ссылкой на источники, речь идет о российской мобильной ОС «Аврора», созданной на базе финской Sailfish.

Источники сообщили о переговорах перед ПМЭФ-2019 исполнительного директора Huawei Го Пина с министром цифрового развития и связи РФ Константином Носковым по поводу возможного перехода смартфонов на российскую ОС. Еще один источник заявил, что данная тема поднималась и на переговорах глав РФ и КНР Владимира Путина с Си Цзиньпином.

Обсуждалась возможность установки на различные типы устройств китайской компании ОС «Аврора» вместо Android. По данным источников, «Китай уже тестирует устройства с предустановленной «Авророй».

Коме того, поднималась тема локализации производства в России части устройств Huawei.

Официального подтверждения от Huawei о факте проведения подобных переговорах на данный момент нет.

В мае власти США ввели санкции против Huawei. По мнению Пентагона, производитель смартфонов «обладает тесными связями с правительством Китая», поэтому его деятельность «противоречит национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США». Санкции запрещают американским компаниям сотрудничать с Huawei. Китайская фирма уже подала иск в американский суд с требованием признать введенные против нее ограничения антиконституционными.

В пятницу стало известно, что американская компания Facebook запретила китайскому производителю смартфонов Huawei предустанавливать собственные приложения. Речь идет о мессенджере WhatsApp, а также о социальных сетях Facebook и Instagram.

В прошлую пятницу на ПМЭФ президент России Владимир Путин назвал ситуацию с Huawei началом новой технологической войны. Как сообщал НСН, по словам Путина, подобное «выталкивание с рынка» беспрецедентно.

В понедельник стало известно, что и.о. обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Войт предложил президенту США Дональду Трампу отсрочить исполнение ключевых положений о запрете на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE на срок от двух до четырех лет, сообщали «Известия». По его словам, иначе запреты нанесут ущерб американскому бизнесу, использующему продукцию этих фирм.