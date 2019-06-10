Следы ДНК нескольких человек найдены на пакетах с наркотиками, изъятых у Голунова

Москва, 10 июня. Следователи изучили пакеты с наркотиками, изъятые у журналиста «Медузы» Ивана Голунова и пришли к выводу, что на них присутствуют ДНК нескольких человек. Об этом сообщает официальный представитель ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

«На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь идет о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками», — приводит слова Титова РИА Новости.

Экспертиза следов ДНК уже ведется и будет завершена во вторник во второй половине дня.

Напомним, сотрудники полиции задержали Ивана Голунова на Цветном бульваре в Москве 6 июня. Сообщалось, что при нем были обнаружены пять пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы полиция обнаружила дома у Голунова.

В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Задержание Голунова вызвало резонансную общественную кампанию в ряде СМИ, которые потребовали освободить задержанного журналиста. Вина Голунова пока не доказана, однако действия некоторых журналистов и общественных деятелей являются ничем иным, как попыткой проверить, можно ли заставить правоохранительные органы отпустить подозреваемого в совершении преступления под давлением общества.

Отметим, что расследование по делу Голунова по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД.