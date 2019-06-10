Боевики в Сирии обстреляли город Алеппо и населенные пункты провинции Латакия 

Алеппо, 10 июня. Нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков зафиксированы в сирийской провинции Латакия и городе Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

За минувшие сутки боевиками совершены обстрелы населенных пунктов Айн-Эль-Ханзир, Раша, Сандран, Хамрат, Мукатталь, Айн-Эль-Ашра, Дарх-Абу-Асад, Ройсет-Рушу, Нахшебба и Кара-Галия провинции Латакия, а также районов Хара и Биньямин города Алеппо.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийская армия набирает подкрепление, чтобы продолжить операцию по очистке «демилитаризованной зоны». Накануне сирийская армия направила подкрепление в сторону южной стороны Идлиба и северной части Хамы.