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ФАН-ТВ

В ЗакСе Петербурга предложили внести изменения в закон об образовании РФ. ФАН-ТВ

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В Мариинском дворце члены постоянной комиссии по образованию, культуре и науке обсудили возможность внесения изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Депутаты обсудили льготную категорию граждан, которые имеют право на первоочередное зачисление их детей в первый класс образовательных организаций России, реализующих образовательные программы начального общего образования. Иными словами члены комиссии предложили, в случае, если учитель, к примеру, переводится из одной школы в другую, чтобы его дети могли обучаться, в той же школе, где он уже работает и имели преимущество при зачислении в начальную школу.

Евгений Никольский предложил убрать в законе фразу «за исключением в порядке перевода», чтобы дети педагогов имели преимущественное право при зачислении и переводе.

«Я по практике знаю, приехали из Приморского района, у меня  школа № 547, директор школы забрал его к себе в 547 школу, у нее ребенок там учился. Она должна иметь возможность, приезжая на работу сюда, чтобы ребенок находился рядом с ней, а не ездить куда-то в Красногвардейский район за ребенком. Из пункта 11 для преподавателей, для учителей исключить фразу «за исключением в порядке перевода», — высказался Евгений Никольский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Если эти коррективы депутаты приняли единогласно, то другая статья не вызвала столь однозначный отклик. Члены комиссии также обсудили внесение изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения допуска студентов к осуществлению образовательной деятельности. Одни депутаты посчитали, что студенты уже с третьего курса вполне могут работать на замещающих позициях в дошкольных учреждениях, другие уверены, что это возможно только в качестве практики, но не постоянного трудоустройства.

«Студенты есть студенты. Они еще не получили свои дипломы и аттестацию не прошли, нет опыта работы. Я здесь бы воздержалась, потому что здесь могут быть побочные явления. Здесь о преподавательской деятельности речь, вот в чем дело. Вот практика — это я согласна», — сказала Ольга Ходунова, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Теперь окончательное решение по всем поправкам будет принимать Государственная Дума РФ.

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Автор: Елена Новицкая; Евгений Рудаков
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