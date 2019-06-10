Ученые обнаружили галактику с нетипично легкой «сверхмассивной» черной дырой

Москва, 10 июня. Ученые поставили под сомнение текущие теории формирования черных дыр, после того, как выяснилось, что центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная «сверхмассивная» черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой — она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.

Елена Галло из университета штата Мичиган в журнале Nature Astronomy обратила внимание на то, что сегодня ученые практически ничего не знают о том, как ведут себя черные дыры в центрах небольших или карликовых галактик. Под сомнением находится даже их существование. Их открытие и изучение поможет ученым понять, как возникли самые большие черные дыры в первые дни жизни Вселенной.

Сегодня большинство астрономов сходятся во мнении, что в центре каждой галактики есть сверхмассивная черная дыра.

Галло с коллегами подтвердили, что существуют исключения, наблюдая за NGC 4395, самым тусклым квазаром в ближайших окрестностях Млечного Пути. Это миниатюрная галактика в созвездии Гончих Псов на расстоянии в 11 млн световых лет от Земли.

После проведений специальных замеров, пишет РИА Новости, выяснилось, что черная дыра и ее «бублики» в центре карликовой галактики оказались неожиданно маленькими. Ее масса оказалась в 40 раз меньше, чем считали раньше астрофизики, что делает ее самой небольшой сверхмассивной черной дырой, известной ученым.

Ранее «Известия» сообщали, что международная группа ученых обнаружила в галактике Млечный путь чужеродную звезду. Звезда, которую назвали J1124 + 4535, была обнаружена при помощи телескопа LAMOST и исследована при помощи высокодисперсного спектрографа, установленного на телескопе Subaru. Ее химический состав, позволил сделать вывод, что объект родился в другой галактике, которая поглотила наша галактика.

Напомним, 10 апреля появилась первая фотография «тени» черной дыры в центре Млечного Пути и галактики M87. Как сообщала «Газета.ру», ученые впервые смогли получить изображение черной дыры. На фотографии видно кольцо, образованное светом от аккреционного диска, который огибает черную дыру, обладающую гигантским гравитационным притяжением.