Переходный военный совет Судана остался доволен обеспечением граждан товарами

Хартум, 10 июня. Контр-адмирал Ибрагим Джабер Ибрагим, председатель Экономического комитета Переходного военного совета Судана, сообщил, что он удовлетворен доступностью услуг для населения, а также их объемом, который обеспечивают граждане, работая на различных предприятиях.

Во время встречи в своем кабинете в Республиканском дворце он в подробных отчетах проинформировал сотрудников федеральных министерств о производстве основных и необходимых товаров для граждан, в первую очередь топлива, продовольствия и предметов медицинского назначения.

Доктор Сулейман Абдул Джаббар Абдулла, заместитель Федерального министерства здравоохранения, сказал, что услуги в области здравоохранения могут оказывать в полной мере при полной доступности лекарств и медицинского оборудования.

Он выразил свою признательность медицинскому, техническому и страховому персоналу, который выполняет свою работу беспристрастно и гуманно. Он особо отметил возвращение к работе ряда больниц и медицинских центров, которая была частично остановлена во время праздника Ураза-байрам.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел государственный переворот. Президент страны Омар аль-Башир был отстранен от власти и помещен в тюрьму. Руководство страной принял переходный Военный совет, который возглавил Абдул Фаттах аль-Бурхан. Военный совет намерен в течение двух лет провести выборы и передать власть избранному президенту Судана.