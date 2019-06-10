Подросток в Калужской области изнасиловал шестилетнего мальчика

Москва, 10 июня. Шестилетний ребенок в Калужской области подвергся сексуальному насилию со стороны четырнадцатилетнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как сообщает ведомство, инцидент произошел прошлым летом. Четырнадцатилетний подросток из Подмосковья приехал со своими родителями на дачу. Знакомые характеризуют его, как необщительного, отмечая, что все свободное время он проводил с телефоном.

В какой-то момент он пригласил знакомого шестилетнего мальчика в поле, где и произошло преступление. Подросток снимал свои действия на видео; позже эти видеоматериалы были обнаружены в его телефоне. Отмечается, что подозреваемый пытался их удалить.

Сейчас подросток находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела завершено, материалы уже направлены в суд.