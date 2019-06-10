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Самолет S7 прервал взлет в Москве из-за технической неисправности

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Самолет S7 прервал взлет в Москве из-за технической неисправности

Москва, 10 июня. Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполняющий рейс Москва — Казань, прервал взлет из-за срабатывания датчика о возможном выключении автомата тяги, сообщили в пресс-службе компании.

В компании сообщили РИА Новости, что экипаж воздушного судна принял решение прекратить взлет «из-за срабатывания во время разбега по взлетно-посадочной полосе датчика о возможном выключении автомата тяги». По стандартам, пилоты обязаны прекратить взлет даже при самом незначительном отказе при скорости ниже 100 узлов.

Пассажиров отправят в Казань резервным самолетом.

Отметим, в США в понедельник вечером вертолет врезался в крышу высотного здания в центре Нью-Йорка и загорелся. Местная полиция квалифицировала инцидент как «жесткую посадку». Предположительно причиной аварии стали плохие летные условия — дождь и плотный туман. 

Как сообщала «Газета.ру», по предварительным данным, при крушении вертолета погиб один человек. Однако на данный момент официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет.

Полиция Нью-Йорка не считает крушение вертолета на Манхэттене терактом.

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Автор: Олеся Волкова
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