Трамп проинформирован о крушении вертолета в центре Нью-Йорке

Вашингтон, 10 июня. Президент США Дональд Трамп проинформирован о крушении вертолета в Нью-Йорке. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Ранее стало известно, что вертолет потерпел крушение в центре Нью-Йорка. По предварительным данным, вертолет врезался в крышу 54-этажного здания на Манхэттене. После крушения вертолет загорелся. Позднее пожарные сообщили о гибели пилота вертолета.

«Президента проинформировали о крушении вертолета на Манхеттене, он продолжает следить за ситуацией», — сказал Гидли.

В настоящее время на месте аварии работают пожарные, спасатели, медики и полиции. Причина крушения вертолета пока неизвестна.