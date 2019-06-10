В «Склифе» опровергли сообщения об открывшемся у Алибасова кровотечении

Москва, 10 июня. Информация в СМИ об открывшемся внутреннем кровотечении у продюсера Бари Алибасова не соответствует действительности, сообщил источник Федерального агентства новостей в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

По данным источника, к вечеру понедельника состояние Алибасова остается без изменений, он до сих пор находится без сознания.

Ранее появилась информация, что у Алибасова началось внутреннее кровотечение. СМИ сообщали, что кровотечение вскоре удалось остановить, операция для этого не понадобилась.

Однако в «Склифе» эту информацию опровергли.

Алибасов оказался в реанимации посте того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот», сообщали «Известия». Его доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У продюсера диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проверит средство для очистки труб «Крот» после отравления Алибасова. В ведомстве сообщили, что маркировку «Крота» проверят на предмет соответствия ГОСТам, передавала «Газета.ру».

В понедельник Бари Алибасов-младший сообщил Пятому каналу, что его отец, возможно, уже во вторник сможет вернуться в сознание. Среди опасений остается то, что рубец зарастет неправильно, тогда продюсеру придется «пробивать» горло, чтобы тот питался и дышал через специальную трубку.