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Полиция не считает крушение вертолета в Нью-Йорке терактом

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Полиция не считает крушение вертолета в Нью-Йорке терактом

Нью-Йорк, 10 июня. Полиция Нью-Йорка не считает крушение вертолета на Манхэттене терактом. Об этом в понедельник сообщил телеканал News 1.

Отметим также, что прибывший на место происшествия губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заверил общественность, что в результате инцидента никто не погиб. Это противоречит поступившим ранее сведениям об одном погибшем.

Напомним, что в понедельник вечером вертолет врезался в крышу высотного здания в центре Нью-Йорка и загорелся. Местная полиция квалифицировала инцидент как «жесткую посадку». Предположительно причиной аварии стали плохие летные условия — дождь и плотный туман. Правоохранительные органы просят жителей и гостей города избегать места происшествия до конца расследования.

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Автор: Антон Соколов
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