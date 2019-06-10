Сын Бари Алибасова рассказал, когда очнется его отец

Москва, 10 июня. Продюсер Бари Алибасов уже во вторник сможет вернуться в сознание после медикаментозного сна, сообщил его сын Бари Алибасов младший.

«Два дня! Они обещают, что завтра я уже смогу с ним поговорить. Но, если не зарастет рубец так, что он глотать не сможет», — рассказал Пятому каналу сын знаменитого артиста.

Если друг рубец зарастет неправильно, Алибасову придется «пробивать» горло, чтобы тот питался и дышал через специальную трубку.

Ранее стало известно, что утром в понедельник Алибасов ненадолго очнулся и спросил про своего кота. После вопроса про кота Алибасов вновь потерял сознание, передавала «Газета.ру».

Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По словам сына музыканта, отец принял химическую жидкость за сок. У продюсера диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проверит средство для очистки труб «Крот» после отравления Алибасова. В ведомстве сообщили, что маркировку «Крота» проверят на предмет соответствия ГОСТам.

Как сообщали «Известия», семья Алибасова намерена подать в суд на производителя этого средства. Иск подаст его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, поскольку сам он сейчас не в состоянии заниматься этими вопросами. Близкие Алибасова надеются, что иск в суд поможет уберечь других людей, в том числе детей, от таких несчастных случаев.