Вертолет врезался в крышу высотки в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 10 июня. Вертолет врезался в крышу высотного здания на Манхеттене. Инцидент произошел на крыше здания 787 по Седьмой Авеню.

На место происшествия прибыл губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Не исключено, что авария могла произойти из-за плохих летных условий. Как сообщает CBS Evening News, сейчас в Нью-Йорке сформировался плотный туман и идет дождь.

Правоохранительные органы в свою очередь сообщают о жесткой посадке вертолета и просят жителей и гостей города избегать места происшествия до конца расследования. Согласно предварительным, один человек погиб. Подобности происшествия уточняются.

PRELIMINARY UPDATE: There was a helicopter hard landing on the roof of 787 7th Avenue in Midtown Manhattan. Fire has been extinguished. Please continue to avoid the area. https://t.co/pBvrbD1MGh