Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза

Москва, 10 июня. Поп-исполнитель из Канады Джастин Бибер заявил, что хотел бы провести бой с американским актером Томом Крузом. В своем Twitter он написал, что вызывает звезду франшизы «Миссия невыполнима» на поединок.

«Хочу позвать Тома Круза подраться в октагоне. Том, если не согласишься, то ты трус и не сможешь пережить этот стыд. Кто организует наш бой?», — написал Бибер в Twitter, отметив президента UFC Дэйна Уайта.

Твит Бибера вызвал бурное обсуждение среди боксеров и бойцов. Кроме того, вызов Бибера уже прокомментировал бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор, заявив о готовности организовать этот бой. Макгрерор также сам вызвал на бой другого голливудского актера, Марк Уолберга.

«Если Том Круз достаточно мужик, чтобы принять этот вызов, то McGregor Sports and Entertainment все устроит. Хватит ли у Круза духа на то, чтобы драться, как он делает это в фильмах?», — написал Макгрегор.

Напомним, что Джастин Бибер зарегистрировал брак с моделью и телеведущей Хейли Болдуин в сентябре 2018 года. Однако пара до сих пор не может провести праздничную церемонию, которая переносилась уже четвертый раз, пишет «Газета.ru». В марте Бибер заявил, что хочет сделать паузу в музыкальной карьере. Певец заявил, что планирует сосредоточиться на личных проблемах, которые «глубоко укоренились» и подчеркнул, что хочет сохранить свой брак.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) June 10, 2019